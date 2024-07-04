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Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, победив со счетом 6:0, 6:0

Россиянка Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, победив со счетом 6:0, 6:0

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Cal Sport Media/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, одержав победу над представительницей Великобритании Юрико Миядзаки.

Встреча, которая продолжалась всего 50 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:0. В ее рамках Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Миядзаки ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертый раунд Касаткина сразится с победительницей противостояния между испанкой Паулой Бадосой и представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Касаткина получила допуск, однако отказалась ехать на Олимпиаду.

Ранее российский теннисист впервые прокомментировал отказ от Олимпиады.

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