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Шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в одиночном разряде

На Олимпиаде в Париже выступят шесть российских теннисистов

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Stephanie Lecocq/Reuters

Международная федерация тенниса подтвердила, что в одиночном разряде на летних Олимпийских играх — 2024 примут участие шесть российских теннисистов.

На кортах Парижа выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее от поездки на Олимпиаду отказались Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее российский теннисист впервые прокомментировал отказ от Олимпиады.

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