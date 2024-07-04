В «Вашингтоне» облегчили жизнь Овечкину

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан признал, что изменения в составе, которые были сделаны перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, были проведены ради российского нападающего и капитана Александра Овечкина. Его слова приводит ESPN.

«На Ови было большое давление, чтобы он показал себя в прошлом году, потому что нам не хватало глубины в этой области, так что, надеюсь, в этом году его здесь больше поддерживают, и в целом команда лучше», — заявил он.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее новичок «Вашингтона» восхитился Овечкиным.