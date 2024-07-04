Названа причина, по которой экс-игрок ЦСКА мог раскритиковать Россию

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо назвал причину, по которой шведский игрок Понтус Вернблум, который также выступал за армейский клуб, мог раскритиковать Россию и принести извинения народу Швеции за игру в российском клубе. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, что на него оказывалось давление, чтобы он сказал что-то плохое о России. Я точно не знаю и предпочитаю не распространяться об этом. Я не говорил с Понтусом об этом и не знаю, было ли что-то подобное на самом деле», — заявил Натхо.

Вернблум в своем интервью также подверг критике базу команды и еду, которую готовил повар армейского клуба.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее экс-игрока ЦСКА осудили за критику России.