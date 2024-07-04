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Названа проблема «Вашингтона», связанная с Овечкиным

Комментатор Майков: в «Вашингтоне» нет другого игрока калибра Овечкина

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Frank Franklin II/AP

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», высказался для «Газеты.Ru» о трансферной кампании «Вашингтон Кэпиталз», отметив, что «столичные» укрепились, но их состав по-прежнему остается проблемным.

«В принципе, там такая команда-то и подбирается из довольно крепких, но очень средних игроков. Там какой-нибудь МакМайкл, Протас, тот же Строум, теперь Дюбуа. То есть, там нет звезды. То есть там остается Овечкин, да, но игрока, который был бы ровней ему, хотя бы примерно, хотя бы приблизительно, там его так и нет. Поэтому «Вашингтон» закупился, «Вашингтон» усиливается, взяли там еще бэкапа Логана Томпсона – кстати, вот это хорошее приобретение. Но я не вижу, что этот «Вашингтон» становится прям на голову сильнее того, что было. Да, они закрыли некоторые позиции, но опять же игроками, которые вряд ли станут ключевыми и вряд ли этот «Вашингтон» потащат в плей-офф. По крайней мере, я лично в этом сомневаюсь», — отметил Майков.

«Вашингтон» заполучил на рынке свободных агентов и через обмены форвардов Эндрю Манджипани, Пьер-Люка Дюбуа, Брэндона Дюайма и Тейлора Рэддиша, защитников Мэтта Роя и Джейкоба Чикрана, а также голкипера Логана Томпсона.

Ранее форвард Тарасенко стал самым забивным игроком финалов Кубка Стэнли во «Флориде».

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