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Рангника раскритиковали за выступление сборной Австрии на чемпионате Европы

Агент Селюк: Рангник провалился со сборной Австрии

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Jens Meyer/AP

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк критически оценил работу бывшего директора по развитию московского «Локомотива» Ральфа Рангника на посту главного тренера сборной Австрии на чемпионате Европы – 2024.

«Рангник обкакался с австрийцами, как и с «Локомотивом». Говорили все: «Рангник такой, сякой, с супертактикой». Турки без супертактики были невзрачными и обыграли так называемую машину. Все просто», — приводит слова Селюка Legalbet.

Сборная Австрии заняла первое место в подгруппе с Францией и Нидерландами, уступив французам в первом туре, но затем обыграв Польшу и Нидерланды, однако в матче 1/8 финала австрийцы пропустили уже на первой минуте от Турции, уступали по ходу встречи со счетом 0:2 и в итоге потерпели поражение, вылетев с турнира – 1:2.

В 2021 году Рангник стал директором по развитию в «Локомотиве» и привел в клуб несколько футболистов, однако через четыре месяца покинул «железнодорожников», согласившись на пост исполняющего обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед». Контракт специалиста со сборной Австрии был подписан в 2022 году и истекает летом 2026-го.

Ранее агент заявил, что Роналду хочет быть в центре внимания.

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