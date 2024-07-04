Рангника раскритиковали за выступление сборной Австрии на чемпионате Европы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк критически оценил работу бывшего директора по развитию московского «Локомотива» Ральфа Рангника на посту главного тренера сборной Австрии на чемпионате Европы – 2024.

«Рангник обкакался с австрийцами, как и с «Локомотивом». Говорили все: «Рангник такой, сякой, с супертактикой». Турки без супертактики были невзрачными и обыграли так называемую машину. Все просто», — приводит слова Селюка Legalbet.

Сборная Австрии заняла первое место в подгруппе с Францией и Нидерландами, уступив французам в первом туре, но затем обыграв Польшу и Нидерланды, однако в матче 1/8 финала австрийцы пропустили уже на первой минуте от Турции, уступали по ходу встречи со счетом 0:2 и в итоге потерпели поражение, вылетев с турнира – 1:2.

В 2021 году Рангник стал директором по развитию в «Локомотиве» и привел в клуб несколько футболистов, однако через четыре месяца покинул «железнодорожников», согласившись на пост исполняющего обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед». Контракт специалиста со сборной Австрии был подписан в 2022 году и истекает летом 2026-го.

Ранее агент заявил, что Роналду хочет быть в центре внимания.