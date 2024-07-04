Психолог объяснил агрессивное поведение Рублева на корте

Преподаватель кафедры психофизиологии ЮФУ (Южного федерального университета) Евгений Родионов объяснил агрессивное поведение российского теннисиста Андрея Рублева во время матчей. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Нельзя исключать, что «выходки» Андрея вовсе не выходки, а выработанная стратегия поведения. Возможно, Рублев работает со специалистами по когнитивно-поведенческой терапии, и эта «вспыльчивость» — вовсе не аффективный акт, а специальный прием, благодаря которому Андрей восстанавливает концентрацию и приходит в чувства», — заявил он.

Рублев после проигранной подачи несколько раз ударил себя ракеткой по ходу матча на Уимблдоне.

Рублев проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). На прошлом Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, что стало лучшим результатом россиянина на этом турнире в карьере.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

Ранее Рублев объяснил, почему разбил себе колено ракеткой в матче Уимблдона.