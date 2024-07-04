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Названа наиболее удивившая сборная Евро-2024

Тренер Черышев: не ожидал поражения австрийцев от Турции

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Heiko Becker/REUTERS

Главный тренер выступающего в Первой лиге ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о чемпионате Европы по футболу, выделив сборную Австрии как наиболее удивившую команду.

«На этом Евро удивила, в первую очередь, Австрия. Команда Рангника очень уверенно вышла из группы, но в 1/8 финала Турция обыграла австрийцев, чего я совсем не ожидал. Австрия показывала уверенную игру, их командные действия казались очень отлаженными», — цитирует Черышева Legalbet.

При этом специалист отметил, что многие фавориты закономерно вышли в четвертьфинал турнира и играют качественно и уверенно. К таким сборным он причислил в первую очередь Испанию, Германию и Францию. Особенно отметил Черышев разнообразие в игре сборной Испании, которая в игре первого тура против Хорватии отдала мяч сопернику, но все равно одержала крупную победу, а затем уже сама играла на мяче против других оппонентов и тоже добивалась нужных результатов.

В правой же части сетки плей-офф Черышев считает фаворитами Нидерланды и Англию, поскольку это наиболее статусные из оставшихся там команд, но в то же время специалист уверен, что в четвертьфиналах выиграть может любая добравшаяся до этой стадии сборная.

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