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Российская гимнастка похвасталась загорелым телом

Гимнастка Кравцова выложила селфи в черном бюстгальтере

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kravtsova_1909/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Мария Кравцова на своей персональной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новым фото.

23-летняя спортсменка выложила фотографию в черном бюстгальтере, похваставшись загорелым телом.

Кравцова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы, а также две золотые награды юниорского первенства мира в командном многоборье. Гимнастка завершила профессиональную карьеру в 2018 году из-за травмы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее российская гимнастка показала пресс в розовом топе.

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