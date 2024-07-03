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Стало известно, чем удивил клуб Кучерова и Василевского

Комментатор Майков: «Тампа» не решила свою проблему Генцелом

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Chris O'Meara/AP

Комментатор Филипп Майков в разговоре с «Газетой.Ru» высказался о главном переходе рынка свободных агентов – подписании «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, звездного нападающего Джейка Генцела.

«Касательно «Тампы», я со скепсисом отношусь, честно говоря, к обмену Генцела, потому что довольно неожиданно, во-первых, он возник. Там «Ванкувер» вроде был в главных претендентах. Но вообще, на мой взгляд, Генцелу надо было брать восемь лет по $8 млн от «Каролины» и ничего не изобретать. То есть ему 30, до 38 лет подписывать вот этот контракт и, грубо говоря, вообще о деньгах забыть до конца карьеры, копить на безбедную старость. В принципе, «Тампа» ему дала хороший контракт, но проблема в чем? Проблема в том, что у «Тампы» лидеры и так были, что у них первое звено и так играло. Проблемы были в «низах», и «Тампа» вот эту-то проблему решила слабо», — считает Майков.

«Тампа-Бэй» за сутки до открытия рынка выменяла права на подписание Генцела у «Каролина Харрикейнз» и договорилась с игроком о семилетнем контракте с окладом $9 млн.

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