Немецкий посол вызван в МИД Турции из-за скандала с националистическим празднованием гола

Министерство иностранных дел Турции вызвало немецкого посла после того, как нападающий Мерих Демирал во время игры 1/8 финала Евро-2024 против Австрии показал «волчье сердце». Об этом сообщает портал Daily Sabah.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

МИД Турции вручил ноту протеста послу Германии Юргену Шульцу из-за слов министра внутренних дел страны Нэнси Фезер, которая заявила о недопустимости использования спорта для демонстрации политических намерений или заявлений.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в товарищеском матче.