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Немецкий политик обвинил в фашизме нападающего сборной Турции Демирала

Показавшего «волчий салют» игрока сборной Турции Демирала обвинили в фашизме

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Ebrahim Noroozi/AP

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в социальных сетях направил обвинение в фашизме в адрес нападающего Мериха Демирала после игры 1/8 финала Евро-2024 против Австрии.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов «волчий салют», что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

«Все верно, в «волчьем салюте» нет никакого скрытого смысла. Его послание носит ультраправый характер, поддерживает террор и фашизм. Обсуждение этой темы утомляет, УЕФА должен разобраться. Даже за пределами стадиона должна быть толерантность. «Серым волкам» пришел конец», — заявил чиновник.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее в МИД Турции отвергли обвинения в национализме забившего гол Австрии Демирала.

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