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Теннисистка Потапова отказалась от приглашения МОК на Олимпиаду-2024

Теннисистка Потапова отказалась от поездки на Олимпиаду-2024 в Париж

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

О причинах данного решения спортсменки не сообщается.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона-2024.

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