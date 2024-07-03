Теннисистка Потапова отказалась от приглашения МОК на Олимпиаду-2024

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

О причинах данного решения спортсменки не сообщается.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона-2024.