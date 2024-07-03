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Стало известно, кого может подписать «Локомотив» вместо Миранчука

Экс-игрок Сенников считает, что Уткин может заменить Миранчука в «Локо»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин способен стать равноценной заменой как ушедшему из «Локомотива» Антону Миранчуку, так и покинувшему «железнодорожников» Максиму Глушенкову. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший защитник красно-зеленых Дмитрий Сенников.

«Уткин может заменить Миранчука, если он наберет форму. У него был период в прошлом году, когда они много забивали с Комличенко в «Ростове». А «Локомотив» — это будет новый вызов для него. Он должен быть очень мотивированным», — считает Сенников.

Эксперт заметил, что футболист прибавил в «Ростове» под руководством Валерия Карпина. По мнению Сенникова, Уткин может заменить как Миранчука, так и Глушенкова, кроме того, его преимуществом может стать умение исполнять стандарты. О возможном переходе Уткина в «Локомотив» сообщил в Telegram инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне 24-летний футболист отыграл за «Ростов» 31 матч во всех турнирах, на его счету один гол и четыре результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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