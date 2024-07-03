Игнатьев: Единственное, что сейчас есть у сборной Англии, — традиции

Сборная Швейцарии имеет все шансы одержать еще одну сенсационную победу на чемпионате Европы по футболу и обыграть национальную команду Англии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, подчеркнув, что сейчас у англичан нет ничего, кроме традиций и громкого имени.

«Можно говорить, что у Швейцарии может быть преимущество над Англией. За англичан — наверное, только большие традиции, все, что связано с годами, которые приучили нас с почтением относиться к английскому футболу и игрокам. Это единственное, что у них остается. Но это все — на бумаге. Против них выйдет команда, которая нам показала, что сегодня она лучше подготовлена в тактическом плане и в физическом. Ну и в огромном желании всех тех, кто выходит на поле, и тех, кто их подменяет, действовать в едином ключе. Столько страсти и огня, хорошие скорости, высочайшая динамика — и игра в свой футбол, доступный, понятный.

Потенциально сборная Швейцарии — фаворит в игре с Англией. Но не будем забегать вперед: все же традиции и амбиции больших мастеров английского футбола могут придать им новые сил, которых пока явно не хватает. Большинство игроков недобирает до своей привычной кондиции», — констатировал Игнатьев.

Матч между сборными Швейцарии и Англии состоится в субботу, 6 июля. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. В 1/8 финала швейцарцы сенсационно выбили из борьбы действующего чемпиона Европы — сборную Италии.

Ранее тренер Игнатьев раскритиковал Роналду и Мбаппе за игру на Евро-2024.