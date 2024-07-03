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«Глупость какая-то»: Фетисова раскритиковали за слова о трансляциях Евро-2024

Тренер Крикунов не считает показ матчей ЧМ по хоккею и Евро-2024 предательством

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Shutterstock/Poetra.RH

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов неправ в том, что назвал трансляции в России матчей чемпионата Европы по футболу — 2024 и игр чемпионата мира по хоккею предательством. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший главный тренер хоккейной сборной России Владимир Крикунов.

«Это глупость какая-то! Почему это предательство? Информация нужна людям по любому. Ничего такого в этом нет. Освещение таких крупных турниров — это как раз нормально. Если они там [на Западе] идиотничают, нам-то зачем?» — сказал Крикунов.

Сборные России не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации хоккея (IIHF) — такое решение организации приняли, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета не допускать российских спортсменов до участия в турнирах. Соответственно, без сборной России в 2024 году прошел чемпионат мира по хоккею в Чехии, также в настоящее время в Германии продолжается чемпионат Европы по футболу — российская команда была отстранена перед стыковыми матчами отборочного этапа.

Ранее тренер Игнатьев раскритиковал Роналду и Мбаппе за игру на Евро-2024.

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