Дочь Тутберидзе официально переехала тренироваться в Канаду

Академия Монреаля по фигурному катанию на своей официальной страничке в соцсетях поприветствовала Диану Дэвис и Глеба Смолкина, завершивших процедуру смены спортивной школы.

«Мы с гордостью сообщаем о новой спортивной паре! Встречайте, представители Грузии — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!» — говорится в заявлении.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе 2024 года, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

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