Матч Испании и Германии назвали встречей потенциальных чемпионов Евро-2024

Матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Испании и Германии заставит болельщиков пожалеть о том, что эти команды не встретятся в финале. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«По-моему, здесь мы увидим потенциальных лидеров этого чемпионата. И, наверное, будем сожалеть, что они встретились именно на этом уровне, а не в финале турнира. Обе команды, в особенности, Испания, произвели очень приятное впечатление со всех точек зрения — и уровень подготовленности, и принципы ведения игры, и психология. Физическое состояние очень разнится с другими командами, хотя и испанские, и немецкие футболисты, наверное, провели за сезон такое же количество матчей, как и другие игроки в своих чемпионатах. Но, например, игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании выгодно отличается от лучшего футболиста чемпионата Англии Фодена. У англичанина ничего не получается, его состояние просто плачевно.

Поэтому возникает много вопросов, почему игроки одной команды, выступающие в серьезном чемпионате, выглядят гораздо свежее, и их действия носят более законченный характер, чем у футболистов другой.

Немцы тоже хорошо себя проявили, в особенности, в первом матче. И они выглядят выгоднее, чем Франция и прочее. Так что, повторюсь, Испания и Германия стоят особняком. Конечно, здесь трудно определить победителя, но по объективной картине за четыре матча мне видится, что испанцы имеют преимущество. Что будет дальше, одному богу известно. Понятно, немцы умеют выжимать все тогда, когда это крайне необходимо. Поэтому ждем от этой игры очень многого с точки зрения каких-то новаторских вещей: что смогут та и другая команды в плане тактическом обыграть своих визави. Ожидаю очень интересного поединка», — сказал Игнатьев.

Матч между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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