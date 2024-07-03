В Германии резко осудили празднование игрока сборной Турции

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на своей странице в социальной сети X подвергла критике поведение защитника сборной Турции Мериха Демирала по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии.

«Символам турецких правых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве площадки для проявления расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА проведет расследование и рассмотрит возможные санкции», — написала Фезер.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования Союза европейский футбольных ассоциаций.

Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

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