Газзаев назвал скрытый финал чемпионата Европы — 2024

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024, в рамках которого сразятся сборные Испании и Германии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, этот матч можно назвать скрытым финалом, потому что на этом чемпионате Европы лучшие команды — это, безусловно, сборные Испании и Германии. Поэтому это будет очень интересная игра. Мне кажется, что победитель этого матча станет чемпионом Европы», — сказал Газзаев.

Сборные Германии и Испании встретятся между собой на стадии четвертьфинала чемпионата Европы. Игра состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Алабанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

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