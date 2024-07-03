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Рублев объяснил, почему разбил себе колено ракеткой в матче Уимблдона

Рублев заявил, что разбил себе колено ракеткой, потому что по траве бить нельзя

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Yves Herman/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев на пресс-конференции объяснил, почему во время первого матча Уимблдона разбил себе колено ракеткой, несколько раз по нему ударив. Его слова передает Sport24.

«Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой о корт. Потому что нам нельзя бить по траве. Не знаю… в тот момент я больше не мог терпеть. Мне нужно было дать выход эмоциям. Но спасибо за беспокойство, все хорошо», — заявил Рублев, отвечая на вопрос журналиста.

Рублев после проигранной подачи несколько раз ударил себя ракеткой. Счет матча стал 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Франсиско Комесаньи.

Рублев проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). На прошлом Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, что стало лучшим результатом россиянина на этом турнире в карьере.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

Ранее поражение Рублева отказались назвать сенсацией.

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