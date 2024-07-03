Стало известно, почему Грузия вылетела с Евро-2024 от Испании

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что сборная Грузии разгромно уступила сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года из-за слабой тактической подготовки.

По его мнению, грузины действовали недисциплинированно и практически не пытались атаковать ворота противника.

«У Грузии была классная сборная, но неграмотные тренерские установки превратили команду в автобус. Грузины много брали игру на себя, не было командной игры. Испанцы их вообще задавили. Им надо было мяч контролировать больше, но они были ни о чем», — заявил Попов.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Ранее определились все пары 1/4 финала Евро-2024.