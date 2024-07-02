Стало известно, каким матчем откроется новый сезон РПЛ

Матч московского «Локомотива» и дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинского «Акрона» откроет чемпионат России сезона-2024/25, передает сайт турнира.

Встреча состоится 20 июля. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

В 6-м туре состоится матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра пройдет 24 августа.

Судьба чемпионства минувшего сезона решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Обладателем золотых медалей стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Вылетели из РПЛ калининградская «Балтика», «Сочи» и екатеринбургский «Урал».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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