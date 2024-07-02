Тарпищев о поражении Рублева в первом круге Уимблдона: это не сенсация

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что поражение Андрея Рублева в первом круге Уимблдона от Франсиско Комесанье не является сенсацией, передает «Матч ТВ».

«Сейчас называют сенсацией вылет Рублева, а никакой сенсации в этом нет. Как и нет разрыва в уровне и классе с 122‑й ракеткой мира. Чуть не в форме Андрей, и все, привет», — сказал Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

На прошлом Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, что стало лучшим результатом россиянина на этом турнире в карьере.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Рублев разбил себе ракеткой колено в матче Уимблдона.