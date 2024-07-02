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Назван россиянин, за переход которого внутри НХЛ обиднее всего

Комментатор Майков: обидно за Сергачева

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Global Look Press

Комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru» о том, что его изначально очень удивил обмен российского защитника Михаила Сергачева из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Юту».

«Самый громкий, самый неожиданный даже, вернее, наверное, это Сергачев, потому что когда только эта новость прилетела, все такие: а, что, почему? Но потом, конечно, стало понятно, для чего и под кого «Тампа» чистит свою платежную ведомость. Немножечко обидно за Сергачева, потому что «Юта», хотя я все равно с интересом отношусь к тому, что там происходит, и мне кажется, это не такое болото, то есть это не самый плохой вариант, были варианты для Сергачева и хуже, но «Тампа», как мне кажется, стала заложником вот этих вот решений Бризбуа, который, возможно, вот с этим контрактом на $8,5 млн Сергачева чуть-чуть переоценил», — рассказал Майков.

«Тампа-Бэй» обменяла Сергачева, получающего $8,5 млн в год, чтобы расчистить место в платежной ведомости под подписание контракта с самым звездным нападающим рынка свободных агентов Джейком Генцелом. «Лайтнинг» выменяли права на форварда за сутки до открытия рынка и заключили с ним договор на семь лет с окладом $9 млн.

Ранее Сергей Бобровский высказался о решении IIHF не включать россиян в статью о Кубке Стэнли.

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