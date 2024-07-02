Ветеран ЦСКА допустил, что Мбаппе не готов к чемпионату Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе по ряду причин мог оказаться не готов к выступлению на чемпионате Европы по футболу – 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«От лидера многое зависит. В матче Португалии и Словении тоже многое зависело от Роналду — на него играли, но он не мог забить. На лидере большая ответственность. Возможно, Мбаппе сейчас не готов к этой ноше. Помимо ответственности, он решал контрактные дела, менял клуб — и, может быть, не подготовился к чемпионату. А когда ты не готов, моментов может быть много, но реализация будет хромать. Ему надо психологически приводить себя в порядок, тогда и игра будет по-другому смотреться.

Пока не так ярко себя проявляют Гризманн, Тюрам. Канте – на своем уровне, но это не определяющий игрок в атаке», — указал Масалитин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

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