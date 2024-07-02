Червиченко: не понимаю, почему Роналду ведет себя как баба

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не понял, почему португалец расплакался после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении, передает «Чемпионат».

«Я не понимаю, чего Роналду сразу сопли распускает и ведет себя как баба. Трусы рекламирует, но к сообществу, которое рыдает по любому поводу, не относится. Рыдание было очень странным», — сказал Червиченко.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее футбольный агент назвал Роналду посмешищем.