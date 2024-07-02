Названа главная проблема сборной Бельгии в матче с Францией

У сборной Бельгии не было резерва, чтобы изменить ход игры в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против национальной команды Франции. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Конечно, французы владели инициативой. Но им пока не хватает на этом турнире финальной точки. У них голы либо с пенальти, либо автоголы — результативностью они не блещут. Даже с учетом таких классных нападающих, как Тюрам, Мбаппе, Жиру, команда очень мало забивает. Мы привыкли, что французы играют в атакующий футбол с большим количеством голов. И моменты они создают, но реализация хромает.

Возможно, Бельгия могла затащить игру в дополнительное время, может, и в серию пенальти. Но было видно, что им нечем и некем прибавлять. Не просматривалось, за счет чего бельгийцы могли забить», — указал Масалитин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Ранее тренер Гладилин заявил, что игрок сборной Франции Гризманн пресытился футболом.