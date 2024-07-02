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Экс-президент «Спартака» Червиченко: португальцы отскочили в игре со Словенией

Экс-президент «Спартака» Червиченко: словенцы могли наказать Португалию

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе Португалии над Словенией в матче 1/8 финала Евро-2024, заявив, что словенцам не повезло, передает «Чемпионат».

«Португальцы отскочили, просто они чуть выше классом. Все равно словенцы — молодцы: они могли наказывать Португалию, но не повезло», — сказал Червиченко.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы Португалии над Словенией на Евро-2024.

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