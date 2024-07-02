Тренер ЦСКА Николич: уровень российских игроков держит уровень чемпионата

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) остается высоким, передает «Чемпионат».

«Я всегда говорил и буду продолжать — может, уровень иностранных футболистов упал. Но уровень российских игроков держит уровень чемпионата. Уровень РПЛ остается высоким», — сказал Николич.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее экс-тренер «Ростова» похвалил ЦСКА за смену тренера.