Павлович назвал причину, по которой оттолкнул Волкова на турнире UFC

Российский боец Сергей Павлович признался, что оттолкнул своего соотечественника Александра Волкова после очного боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата не из-за того, что потерпел поражение. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сама закулисная атмосфера, то, что я называю «не по‑мужски», это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие‑то вещи, а за камерой совсем по‑другому». Вот это мне не давало покоя, несправедливость такая», — заявил Павлович.

После боя, который состоялся 23 июня, между Волковым и Павловичем произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович ответил на вопрос о возможном реванше с Волковым.