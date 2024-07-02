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Судья отказался пожать руку капитану сборной США на Кубке Америки

Судья отказался жать руку игроку сборной США после матча Кубка Америки

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Dale Zanine-USA TODAY Sports/Reuters

Судья Кевин Ортега, обслуживавший матч Кубка Америки между сборными США и Уругваем, после игры отказался пожать руку капитану американцев Кристиану Пулишичу после поединка. Видео с инцидентом опубликовал YouTube-канал Optus Sport.

Встреча завершилась победой уругвайской команды со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче на 66-й минуте оформил Матиас Оливера. Пулишич на протяжении всего поединка вступал в споры с арбитром, недовольный принятыми решениями. В том числе, Пулишич, как и футболисты американской сборной, были недовольны тем, что был засчитан гол Уругвая.

После финального свистка капитан США подошел к бригаде арбитров и, предположительно, пригласил их отметить победу вместе с футболистами Уругвая, намекая на предвзятое судейство. Он также захотел обменяться рукопожатиями с рефери, однако Ортега демонстративно убрал руку за спину.

Сборная США не сумела выйти в плей-офф Кубка Америки. После поражения от Уругвая команда оказалась на третьем месте в группе, набрав три очка. Первое место в группе занял Уругвай, набравший девять баллов, со второго места в плей-офф вышла команда Панамы, у которой шесть очков.

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