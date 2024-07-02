ISU вернул российских и белорусских судей на турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) включил представителей России и Белоруссии в списки судей и стартеров на соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку под своей эгидой в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Окончательные списки, в которые должны войти российские и белорусские специалисты будут утверждены 1 августа. С этого же времени они вступят в силу.

При этом официальные лица Союза конькобежцев России и Белорусского союза конькобежцев не будут приглашаться, назначаться и допускаться к участию в соревнованиях и мероприятиях под эгидой ISU.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

ISU, следуя рекомендациям МОК, 1 марта 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

Ранее дисквалифицированную Камилу Валиеву включили в пул допинг-тестирования ISU.