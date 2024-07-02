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Стало известно, когда МОК решит вопрос о допуске двух российских теннисистов до Игр

МОК вынесет вердикт по участию в Играх Кудерметовой и Карацева до 4 июля

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Androniki Christodoulou/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) в течение двух ближайших дней, до 4 июля, примет решение по допуску на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже российских теннисистов Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса.

«Список обновляется МОК по мере того, как игроки принимают или отклоняют приглашение участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов. ITF утвердит полный список теннисистов, участвующих в Олимпийских играх, в ближайший четверг, 4 июля», — указала пресс-служба.

Приглашение на Олимпийские игры уже приняли Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Шнайдер объяснила, почему согласилась ехать на Олимпиаду.

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