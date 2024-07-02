Чемпионка мира Слуцкая рассказала о преследовании фанатов

Серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что сталкивалась с преследованиями фанатов. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас было все: и преследовали, и выслеживали, и говорили, и писали. У любой медали есть две стороны. Да, мы добиваемся успеха, я, например, более десяти лет защищала страну. Естественно, я была интересна и сейчас остаюсь, наверное, интересной», — сказала экс-фигуристка.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз, которая представляла США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая завоевала бронзовую медаль.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

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