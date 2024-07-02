Стало известно, чего не хватает сборной Франции на Евро-2024

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев заявил, что футболисты сборной Франции не успели выйти на оптимальный уровень перед стартом чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ей не хватает живинки, скорости и куража. Команда очень осторожно играет, и поэтому нет той экспрессии, которая ставила бы соперников в трудное положение. Оппоненты успевали создавать защитные редуты большим количеством игроков. Поэтому французы не вышли на свой уровень. Их состояние далеко не блестящее», — заявил он.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в свои ворота пять мячей, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

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