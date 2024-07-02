Вратарь сборной Португалии установил рекорд чемпионата Европы

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, который на клубном уровне выступает за португальский «Порту», в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Словении установил рекорд турнира.

Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время голов также оформлено не было, поскольку португальский нападающий Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти. В серии послематчевых пенальти Португалия оказалась сильнее и выиграла со счетом 3:0. Кошта отразил все три 11-метровых удара, которые нанесли футболисты Словении.

Он стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, отразившим три пенальти в послематчевой серии. Кошта также стал первым голкипером, который сумел не пропустить в послематчевой серии пенальти.

В матче четвертьфинала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее сборная Франции побила рекорд чемпионатов Европы.