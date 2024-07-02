Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словению.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли забить. На 105-й минуте поединка португалец Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы (3:0). Вратарь Диогу Кошта отбил три удара словенцев подряд, а Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки.

В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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