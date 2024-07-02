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Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Португалия вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Словению в серии пенальти

В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словению.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли забить. На 105-й минуте поединка португалец Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы (3:0). Вратарь Диогу Кошта отбил три удара словенцев подряд, а Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки.

В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборная Франции побила рекорд чемпионатов Европы.

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