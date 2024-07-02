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Легенда «Локомотива» готов перейти в ЦСКА

Тренер Чанов одобрил вероятный переход Антона Миранчука в ЦСКА

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Meng Dingbo/Global Look Press

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что видит большие перспективы в возможном переходе легенды «Локомотива» Антона Миранчука в стан армейцев. Слова Чанова передает Legalbet.

«Миранчук много сделал для «Локомотива». Он бы пригодился в Российской премьер-лиге (РПЛ) с его опытом, и силы у него еще есть. Что касается возможного перехода в ЦСКА, то надо отталкиваться от тренера. Новый главный тренер команды Марко Николич уже работал с Миранчуком (специалист тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. — «Газета.Ru»), знает его сильные и слабые стороны. Такой вариант видится реальным», — сказал Чанов.

Тренер вратарей заявил, что вероятный переход Миранчука к сопернику по московскому дерби не стоит рассматривать как предательство.

«Если ему предлагают возможность, а тот же «Локомотив» не дает гарантий... Больше не играть, что ли, ни за кого? Сесть на лавочку во дворе и сидеть?» — сказал Чанов.

Миранчук покинул «Локомотив» 1 июля, когда истек срок его контракта с «Локомотивом». В качестве свободного агента он может бесплатно присоединиться к другой команде.

Всего полузащитник сыграл за «Локомотив» 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевых паса.

Ранее россиянина обвинили в предательстве «Локомотива» из-за денег.

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