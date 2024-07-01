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Булыкин о Шунине: легендарная личность для «Динамо»

Булыкин: хочется, чтобы Шунин остался в «Динамо»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Антона Шунина из московского «Динамо», назвав его легендарной личностью для клуба, передает «Спорт-Экспресс».

«Хочется, чтобы он остался в структуре клуба. Он хорошо понимает футбол, долгое время играл на высоком уровне. Надо, чтобы он делился опытом с молодым поколением футболистов», — сказал Булыкин.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Ранее экс-тренер «Динамо» посоветовал Шунину не переходить в «Химки».

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