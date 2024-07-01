Кварацхелия: Грузия покидает Евро с чувством гордости

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал в своих соцсетях поражение своей команды в 1/8 финала Евро-2024 от Испании, заявив, что грузины покидают турнир с чувством гордости.

«Мы покидаем чемпионат Европы с чувством гордости. С множеством потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили много минут радости и гордости нашему народу и стране», — заявил Хвича.

Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций — 2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Испания установила рекорд Евро-2024 по числу ударов в одной игре.