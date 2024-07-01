ФНС прокомментировала возникновение долга у Хабиба Нурмагомедова

В Федеральной налоговой службе (ФНС) прокомментировали возникновение задолженности у бойца Хабиба Нурмагомедова, отметив, что спортсмен не уплатил налоги, пенни и штрафы, передает ТАСС.

«Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — отметили в ФНС.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Конор Макгрегор назвал Хабиба нищим.