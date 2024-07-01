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Стал известен скрытый финал Евро-2024

Бывший футболист Кирьяков назвал матч Испания — Германия скрытым финалом Евро

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Leonhard Simon/Reuters

Бывший нападающий московского «Динамо», немецкого «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков заявил, что победитель четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу — 2024 ИспанияГермания станет обладателем золотых медалей турнира. Слова Кирьякова приводит Legalbet.

«На мой взгляд, матч между Испанией и Германией — это скрытый финал Евро. Безусловно, жаль, что на такой ранней стадии встречаются эти две команды. Если бы случилось так, что эти две сборные сыграли в финале Евро, этот матч стал бы настоящим украшением всего турнира», — сказал бывший футболист.

Кирьяков заявил, что четвертьфинал между этими соперниками получится очень интересным, поскольку Испания и Германия являются двумя «абсолютно лучшими по игре» командами на Евро-2024.

«Очень тяжело предположить исход этого четвертьфинального матча, потому что встречаются действительно сильные сборные», — сказал Кирьяков.

Матч Испания — Германия состоится 5 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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