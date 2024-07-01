Ещенко: «Спартак» продлит контракт с Промесом, когда он вернется в Россию

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белые продлят контракт с Квинси Промесом, когда игрок вернется в Россию, передает «Спорт-Экспресс».

«Все же прекрасно понимают, что сейчас ситуация с Эмиратами. Как Квинси вернется в Россию, так и будет понимание по его будущему. Но я думаю, что продлят его», — сказал Ещенко.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Промес попрощался со «Спартаком».