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Боец Макгрегор назвал Хабиба нищим

Боец UFC Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова нищим

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Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отреагировал в своих соцсетях на информацию о том, что счета Хабиба Нурмагомедова арестованы ФНС.

«Нищий и в бегах. Увидите его — предложите отжимания за наличку. Я слышал, что он теперь живет в уличном туалете в Дубае», — написал Макгрегор.

Поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее дядя Хабиба заявил, что не знает об арестованных счетах бойца.

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