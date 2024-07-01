Кобелев об уходе Шунина из «Динамо»: каждый творец своего счастья

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход из команды голкипера Антона Шунина, отметив, что каждый творец своего счастья, передает «Чемпионат».

«Если тренеры не видят Антона в качестве действующего игрока, то он уходит. Что касается продолжения карьеры, то нужно спросить самого Шунина. Ведь каждый творец своего счастья», — сказал Кобелев.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Ранее «Динамо» объявило о расставании с Шуниным.