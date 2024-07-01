Дядя Хабиба о слухах об аресте счетов Нурмагомедова: пишут, что попало

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ничего не слышал об арестованных счета спортсмена, передает Sport24.

«Не лез в кошелек Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же. Думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало», — сказал Нурмагомед Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее сообщалось о том, что налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова.