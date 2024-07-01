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Стало известно, в каком случае «Зенит» продаст Вендела

«Евро-Футбол.Ру»: «Зенит» продаст Вендела в случае успеха по трансферу Илича

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Стало известно, в каком случае петербургский «Зенит» может принять решение о продаже бразильского полузащитника Вендела.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство сине-бело-голубых готово рассмотреть возможное предложение о продаже южноамериканца лишь в случае, если оно будет финансово привлекательным, и если клуб достигнет договоренности с «Торино» о переходе Ивана Илича.

Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Перед стартом прошлого сезона он хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга, однако не смог договориться, чтобы его отпустили из клуба.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги сезона-2023/24 со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл игру с дончанами вничью.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не станет продавать Джона Кордобу в «Зенит».

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