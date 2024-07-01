Российская фигуристка сделала селфи в бежевом топе

sofyasamodelkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками на отдыхе в городской черте, сделав селфи в бежевом топе.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российская фигуристка примерила черное облегающее платье.