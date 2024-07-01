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Игрок сборной Англии назвал лысым чудаком тренера сборной Словакии

Деклан Райс чуть не подрался с тренером сборной Словакии Кальцоной

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Bernadett Szabo/Reuters

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оскорбил тренера сборной Словакии Франческо Кальцону после матча за выход в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Daily Mail.

После игры итальянский специалист оттолкнул проходящего мимо Райса, после чего футболист вступил в словесную перепалку с ним. По ходу беседы Райс назвал Кальцону «ссыклом» и «лысым чудаком».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В 1/4 финала Англия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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